Herzog telefona a Abu Mazen, 'dura condanna' violenze coloni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - Una "dura condanna" degli attacchi contro civili palestinesi condotti negli ultimi giorni in Cisgiordania da parte di "estremisti" ebrei è stata espressa oggi dal capo dello Stato Isaac Herzog in una conversazione telefonica col presidente palestinese Abu Mazen, in occasione della festa islamica del Sacrificio. Lo ha reso noto l'ufficio di Herzog.



Herzog ha anche ribadito la "importanza di una lotta serrata e determinata contro il terrorismo, la incitazione e l'odio".



Riferendosi al moltiplicarsi degli attentati palestinesi in Cisgiordania, il presidente israeliano ha affermato che tale lotta "è necessaria affinché si crei la speranza di un buon vicinato nella regione".



In parallelo il ministro della difesa Yoav Gallant ha telefonato al ministro palestinese per le questioni civili Hussein al Sheikh, gli ha detto che i responsabili della sicurezza giudicano "gravi" gli attacchi dei coloni e ha assicurato che i responsabili "saranno perseguiti". Secondo Gallant, precisa un comunicato del ministero della difesa, è comunque "necessario uno sforzo comune per calmare la situazione sul terreno".



Ieri al Sheikh aveva parlato con gli abitanti di uno dei villaggi danneggiati da coloni, Um Safa e li aveva esortati a "resistere contro questi attacchi terroristici". "Noi - ha anche affermato - diciamo a questi terroristi: 'Prima o poi andrete via, mentre noi resteremo su queste terre, contro la vostra volontà". (ANSAmed).





