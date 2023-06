Von der Leyen, 'presto il memorandum d'intesa con Tunisi'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 GIU - "Il commissario europeo" all'Allargamento "Oliver Varhelyi dovrebbe finalizzare un memorandum d'intesa con la Tunisia a breve". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera inviata ai leader Ue in vista del vertice del 29 e 30 giugno.



L'Ue, evidenzia Von der Leyen, intende "dare nuovo vigore alle relazioni" con Tunisi, mediante una "partnership complessiva basata su cinque pilastri: assistenza macro-finanziaria non appena le condizioni saranno soddisfatte, rafforzamento dei legami economico-commerciali, cooperazione su energia verde, migrazioni e contatti".



"La collaborazione con partner chiave rimane fondamentale per il nostro successo. La Commissione cercherà nuovi partenariati globali con i Paesi terzi, basati su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa" e un impegno su "obiettivi comuni e aree di interesse condivise", spiega von der Leyen, evidenziando che l'iniziativa con la Tunisia dovrebbe fare da "modello" per "partenariati simili in futuro". "La mia visita a Tunisi, l'11 giugno scorso, con la premier Meloni e il primo ministro Rutte ha dimostrato il valore dell'approccio di Team Europa", scrive ancora von der Leyen, indicando che "la Tunisia è da molti anni uno dei principali partner" dell'Ue per la gestione della migrazione. (ANSAmed).





