Grecia: Mitsotakis riceve il mandato per formare il governo

(ANSAmed) - ATENE, 26 GIU - "Da oggi inizia un nuovo ciclo di duro lavoro per ogni cittadino e cittadina della Grecia". Lo ha dichiarato il segretario di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, dopo avere ricevuto dalla presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, nel palazzo presidenziale, il mandato a formare un nuovo governo dopo la netta vittoria alle elezioni di ieri.



Alle 13 ora locale è previsto il giuramento di Mitsotakis.



"I cittadini greci hanno il diritto di rivendicare un futuro migliore", ha dichiarato Mitsotakis, e ha fatto riferimento ai "grandi cambiamenti e alle grandi riforme" a cui punta il nuovo governo.



I risultati delle elezioni tenute ieri in Grecia per eleggere il Parlamento vedono, con il 99,62% dei voti scrutinati, il Partito Nea Dimokratia al 40,52% dei voti e 158 seggi (su 300) e il partito di sinistra Syriza guidato da Alexis Tsipras al 17,84% e 48 seggi. Secondo Kathimerini, l'affluenza è stata del 52,83%. Seguono i socialisti del Pasok con l'11,85% dei voti e 32 scranni, i comunisti del Kke con il 7,69% delle preferenze e 20 seggi e il partito Spartiates (Spartani) che ha superato la soglia di sbarramento ottenendo il 4,64% e 12 seggi.



La formazione di estrema destra nota per le sue posizioni anti-migranti, Soluzione Greca, registra il 4,48% (rispetto al 3,7% del 2019) e 12 seggi. Superano per la prima volta la soglia di sbarramento anche il partito Niki (Vittoria), con il 3,69% e 10 seggi e il Partito Rotta di Libertà di ispirazione antisistema con il 3,17% dei voti e otto seggi. (ANSAmed).





