Tunisia: Onu, preoccupati per gli attacchi a libertà di stampa

(ANSAmed) - GINEVRA, 23 GIU - L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso in una nota la sua "profonda preoccupazione" per gli attacchi alle libertà in Tunisia, e in particolare alla libertà di stampa.



Volker Türk ha indicato alle autorità di volersi recare in Tunisia per incontrarle ma, secondo un portavoce dell'Alto Commissariato, non è stata ancora fissata una data. "È inquietante vedere la Tunisia, un Paese che un tempo nutriva così tante speranze, regredire e cedere il terreno guadagnato in materia di diritti umani nell'ultimo decennio", ha affermato Türk. La repressione si sta allargando e ora prende di mira i giornalisti indipendenti, "che sono sempre più vessati e impediti di svolgere il proprio lavoro", ha affermato. "Esorto la Tunisia a cambiare rotta". Negli ultimi tre mesi, le autorità tunisine hanno utilizzato cinque volte una legislazione formulata in modo vago per interrogare, arrestare e condannare sei giornalisti. Dal luglio 2021, l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite in Tunisia ha documentato 21 casi di presunte violazioni dei diritti umani contro giornalisti, compresi procedimenti giudiziari in tribunali civili e militari.



"Vi è motivo di ritenere che questi procedimenti siano stati avviati per contrastare critiche pubbliche nei confronti del Presidente della Repubblica o delle autorità", si legge nella nota.



L'Alto Commissariato prende di mira in particolare la normativa in materia di sicurezza e contrasto al terrorismo e il decreto presidenziale n. 54-2022 sulla criminalità informatica, "che contiene disposizioni ambigue" che prevedono sanzioni pecuniarie e lunghe pene detentive per la pubblicazione o diffusione di presunte notizie false , informazioni o voci, e autorizza le forze dell'ordine ad accedere a qualsiasi sistema o dispositivo informatico, per l'ispezione e la raccolta dei dati memorizzati. Di fronte alle misure che vietano ai media di coprire determinati eventi, l'Alto Commissario ritiene che "i giornalisti debbano poter svolgere il proprio lavoro senza indebite restrizioni".



"Mettere a tacere le voci dei giornalisti, in uno sforzo concertato, mina il ruolo cruciale dei media indipendenti, con un effetto corrosivo sulla società nel suo insieme", ha aggiunto Türk. Il giornalista tunisino Zied El Heni, noto per le sue rubriche radiofoniche e arrestato martedì per aver criticato un articolo del codice penale sui casi di oltraggio al capo dello Stato, ha annunciato ieri la sua liberazione. A maggio, i giornalisti tunisini hanno manifestato per denunciare la politica "repressiva" del governo. Dal 25 luglio 2021 il presidente Kais Saied, democraticamente eletto a larga maggioranza nel 2019, ha di fatto preso tutti i poteri.



