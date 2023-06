Metsola, 'nessuna persona deve morire nel Mediterraneo'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 GIU - "Abbiamo visto la tragedia al largo della Grecia, quella di Cutro, e non saranno le ultime.



Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire nelle nostre acque.



E le donne e i bambini sono i più vulnerabili, non dimentichiamo che parliamo di vite umane. Finalmente abbiamo sbloccato un patto che era fermo da anni e non sarà facile a chiuderlo. Il governo italiano ha giocato un ruolo fondamentale per bilanciare sicurezza, solidarietà e dimensione esterna". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso del forum ANSA a Roma. (ANSAmed).





