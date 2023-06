ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 giugno al 2 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 22 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 26 giugno al 2 luglio: LUNEDI' 26 GIUGNO ARABIA SAUDITA - Al via il pellegrinaggio dell'Hajj (fino al 1mo luglio).



TUNISI - Proseguono gli African Beach Games (fino al 30 giugno, ad Hammamet e varie città).



GINEVRA - 53a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (fino al 14 luglio).



MARTEDI' 27 GIUGNO Nessun evento da segnalare MERCOLEDI' 28 GIUGNO RIAD - Al via l'Eid al-Adha, il festival dei musulmani (fino al 1mo luglio).



MADRID - Apertura al pubblico del nuovo museo della Galleria delle collezioni reali.



GIOVEDI' 29 GIUGNO VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) - Al via l'assemblea generale della Commissione Intermediterranea (anche domani).



PARIGI - Conferenza Generale straordinaria dell'Unesco.



VENERDI' 30 GIUGNO Nessun evento da segnalare SABATO 1 LUGLIO MADRID - La Spagna assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue.



DOMENICA 2 LUGLIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).





