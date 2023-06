(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito di essere contrario ai diritti Lgbti accusando i partiti di opposizione di sostenerli. "Tu signor Kemal sostieni i diritti Lgbti come anche quelli che ti stanno attorno", ha detto Erdogan in riferimento al leader del principale partito di opposizione Chp, Kemal Kilicdaroglu, durante un discorso in Parlamento al suo partito Akp trasmesso dalla tv di Stato Trt. "Né l'Akp, né l'Mhp", partito di destra nazionalista alleato di Erdogan, "hanno invece problemi di questo tipo", ha aggiunto il presidente turco. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed