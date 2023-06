(ANSA) - ISTANBUL, 21 GIU - Delegati dei ministeri degli Esteri di Ankara, Mosca, Teheran e Damasco si sono incontrati nella capitale del Kazakhstan, Astana, per discutere della questione siriana e hanno concordato come sia necessario creare le condizioni per il rimpatrio dei profughi arrivati in Turchia dopo l'inizio del conflitto in Siria. "Le parti hanno preso atto della necessità di creare le condizioni all'interno della Siria per facilitare i rimpatri al fine di garantire il ritorno nel loro Paese sicuro, volontario e dignitoso dei siriani" che vivono in Turchia, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara secondo cui durante l'incontro i partecipanti "hanno sottolineato il loro forte impegno per l'unità politica e l'integrità territoriale della Siria" oltre a condannare "gli attacchi e le organizzazioni terroristiche" presenti sul territorio siriano. "Le parti hanno espresso la loro preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria a causa dei terremoti del 6 febbraio e hanno sottolineato l'importanza della fornitura ininterrotta di aiuti umanitari per l'intera Siria e, in tale contesto, hanno sottolineato l'importanza di aumentare gli aiuti umanitari sulla base della risoluzione 2672 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", si legge nel comunicato. (ANSA).





