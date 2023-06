(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GIU - "Non permetteremo disordini né sulle alture del Golan né in Giudea e Samaria" (Cisgiordania, ndr). Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo: "Ci sono giorni in cui dobbiamo affermare ciò che è evidente: lo Stato di Israele è una nazione di leggi. Tutti i cittadini di Israele sono obbligati ad obbedire alla legge".



