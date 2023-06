(ANSAmed) - TEHERAN, 21 GIU - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian si è recato in Kuwait lasciando l'Oman dove si trovava dopo essere stato in visita ufficiale anche in Qatar. Dopo il Kuwait, Amirabdollahian si recherà negli Emirati Arabi Uniti, riporta Irna, nell'ambito di un tour regionale nel quale punta a discutere di questioni regionali ma anche internazionali con i Paesi arabi che avevano gradualmente tagliato le relazioni con Teheran a partire dal 2016 in seguito alla crisi tra Iran e Arabia Saudita. Recentemente i due Paesi hanno trovato un accordo in Cina per riprendere le relazioni, interrotte dopo che gruppi di fondamentalisti avevano attaccato le missioni diplomatiche saudite in Iran a pochi giorni dall'esecuzione della condanna a morte di un predicatore sciita a Riad.



Dopo aver incontrato l'omologo dell'Oman Sayyid Badr Albusaidi a Muscat questa mattina, Amirabdollahian ha detto ai giornalisti che Iran e Oman metteranno in pratica accordi già raggiunti in passato, relativi a cooperazioni a livello economico, commerciale, energetico e nel settore dei trasporti.



(ANSAmed).





