(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GIU - Israele autorizzerà la costruzione di 1000 nuove case nell'insediamento ebraico in Cisgiordania di Eli dove ieri 4 israeliani sono stati uccisi in un attentato. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu secondo cui la decisione è stata presa in un incontro tra lo stesso Netanyahu, il ministro della difesa Yoav Gallant e quello delle finanze Bezalel Smotrich, leader di 'Sionismo religioso'. "La nostra risposta al terrore - è detto nella comunicazione dell'ufficio di Netanyahu - è colpirlo duramente e costruire nella nostra terra". (ANSAmed).





