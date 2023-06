(ANSAmed) - IL CAIRO, 21 GIU - Il ministro della Comunicazione algerino, competente fra l'altro per le tv, Mohamed Bouslimani, è stato licenziato dal presidente Abdelmadjid Tebboune che ha nominato il segretario generale del dicastero per guidarlo ad interim. Lo annuncia un comunicato diffuso ieri sera su Facebook dalla presidenza algerina senza fornire i motivi del siluramento ordinato dopo che l'emittente algerina Ennahar Tv ha pubblicato informazioni, smentite dal ministero degli Esteri, circa "un'espulsione" dell'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Algeria a causa di una presunta vicenda di "spionaggio" a favore di Israele.



"Dopo aver consultato il primo ministro (Aymen Ben Abderrahmene), il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha posto oggi fine alle funzioni del ministro della Comunicazione Mohamed Bouslimani e ha incaricato il segretario generale di dirigere ad interim gli affari del ministero", si limita ad annunciare il comunicato. (ANSAmed).





