Urso ad Algeri, insieme possiamo far crescere la regione

ALGERI - "Il governo italiano, le imprese italiane, il popolo italiano si considerano un partner strategico dell'Algeria. Insieme, Italia e Algeria possiamo far crescere l'intero rapporto tra l'Europa e il Mediterraneo e quindi l'Africa, che passa proprio tra i nostri Paesi con le nostre imprese sempre più in partnership". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a giornalisti dopo essere stato ricevuto dal ministro algerino del Commercio, Tayeb Zitouni, presso la sede del dicastero ad Algeri.



"Noi siamo assolutamente convinti che questo" sia "il momento giusto per investire in Algeria, per produrre in Algeria, come dimostra anche il caso delle" auto "Fiat; e, da qui, anche esportare nel resto del Mediterraneo e dell'Africa", ha detto ancora Urso. Per il ministro, i rapporti tra i due Paesi "nascono sin dal momento stesso della nascita della Repubblica algerina" e, oggi , "hanno una loro partnership strategica ancora più importante che non si basa solo sull'importazione - così importante e significativa per l'Europa - del gas algerino; ma" anche "su una partnership commerciale, sulla partnership industriale e altri settori importanti per l'economia della regione". "Su questa strada siamo certi che è sempre più si intensificheranno i nostri rapporti", ha detto ancora Urso.



"Io sono stato in Algeria più volte, dal 2001 in poi, quando ero allora ministro del Commercio estero" e "posso testimoniare oggi che, in questi anni, l'Algeria è davvero cresciuta‏"‏, ha aggiunto Urso. L'Algeria "rappresenta un'economia importante non soltanto per il Mediterraneo ma anche per l'Europa, che deve oggi più che mai scommettere sul Mediterraneo e, attraverso il Mediterraneo e l'Algeria, scommettere sulla crescita dell'Africa", ha detto ancora il ministro. Urso ha concluso dicendo: "ringrazio il collega Ministro (del Commercio Tayeb Zitouni) e il governo algerino di aver concesso all'Italia di essere il paese d'onore alla fiera di Algeri e dell'accoglienza che ci ha" riservato "in questa occasione".