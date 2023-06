Farnesina, 'l'Italia crocevia del Mediterraneo allargato'

(ANSAmed) - ROMA, 20 GIU - L'Italia, sottolinea la Farnesina, si afferma sempre più quale crocevia strategico di cooperazione politica, economica ed energetica. Prosegue l'azione politica a tutto campo che il governo italiano ha dispiegato negli ultimi mesi con al centro il Mediterraneo allargato.



Dopo la missione negli Emirati Arabi Uniti e il proficuo incontro con il ministro degli Affari Esteri, sceicco Abdallah bin Zayed Al Nahyan, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha incontrato quest'oggi a Roma il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf. La discussione - si legge nella nota del ministero - ha riguardato non solo Libia e Tunisia, Paesi prioritari nelle agende politiche di Italia e Algeria, ma ha anche coinvolto un'analisi approfondita delle dinamiche regionali del Sahel, con particolare attenzione per il Mali e il Burkina Faso. L'aggravarsi della fragilità del quadro regionale, insieme al crescente radicamento di gruppi terroristici di matrice jihadista e le possibili conseguenze sui flussi migratori preoccupano infatti entrambi i Paesi.



Le frequenti visite del ministro Tajani che negli ultimi mesi lo hanno portato anche nei principali Paesi del Mediterraneo allargato (Tunisia, Algeria, Egitto, Israele, Eau) e i contatti costanti con i principali omologhi della regione hanno permesso al governo italiano di essere protagonista di un'agenda di lavoro condivisa su temi di interesse prioritario: stabilità politica e del quadro di sicurezza, prosperità economica, lotta alle migrazioni illegali, cooperazione energetica e commerciale.



Un'agenda di lavoro particolarmente intensa che proseguirà con l'organizzazione a Roma di una Conferenza Internazionale su Sviluppo e Migrazioni, diretta a coniugare un rinnovato impegno internazionale nel contrasto ai flussi migratori irregolari con un ambizioso sforzo per affrontarne le cause profonde.



Nelle prossime settimane sono in programmazione ulteriori appuntamenti a Roma del vicepremier nel quadro dell'azione di diplomazia mediterranea, fra cui incontri con l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Geir Pedersen, e con i principali omologhi della regione, tra questi il ministro israeliano, quello marocchino e quello kuwaitiano, e la partecipazione quale ospite d'onore del Governo croato al foro di Dubrovnik, importante conferenza annuale che riunisce Paesi balcanici e del Mediterraneo. (ANSAmed).





