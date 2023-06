Migranti: Tajani, con gli Emirati per soluzione a lungo termine

(ANSAmed) - ROMA, 19 GIU - Italia ed Emirati Arabi Uniti sono "fermamente impegnati" a promuovere un "approccio globale alla migrazione, lottando contro i flussi irregolari e il traffico di esseri umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano di Abu Dhabi in lingua inglese The National, all'indomani della sua visita negli Emirati, centrata sulla questione migratoria.



Con gli Emirati "condividiamo le stesse preoccupazioni sulle principali instabilità della regione, tra cui Libia e Tunisia, e vogliamo cooperare per identificare soluzioni sostenibili e durature", ha affermato Tajani che in merito al naufragio di migranti al largo della Grecia ha aggiunto: "Dobbiamo proteggere la vita umana".



"L'Italia vuole lavorare molto in questa direzione perché per noi l'immigrazione clandestina è un grosso problema. Per questo abbiamo bisogno di una grande strategia con molti Paesi - ha dichiarato il ministro -. Gli Emirati Arabi Uniti sono uno degli investitori più importanti (in Africa) e la loro posizione è cruciale per la stabilità e la crescita", due fattori "importanti per fermare l'immigrazione clandestina. È importante studiare una soluzione a lungo termine". (ANSAmed).





