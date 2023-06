Emirati Arabi Uniti e Qatar riaprono rispettive ambasciate

(ANSAmed) - DUBAI, 19 GIU - Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno riaperto le rispettive ambasciate dopo anni di tensioni tra i due ricchi Stati del Golfo.



Gli Emirati Arabi Uniti, insieme all'Arabia Saudita e al Bahrein, si sono riconciliati con il Qatar nel 2021, dopo oltre tre anni di inimicizia, ma non avevano mai ripristinato i rapporti diplomatici. I due Paesi hanno ora riaperto da oggi la loro "rappresentanza diplomatica con la ripresa delle attività dell'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Doha, e dell'ambasciata del Qatar ad Abu Dhabi nonché del suo consolato a Dubai", si legge in un comunicato ufficiale.



Il capo della diplomazia emiratina, Abdallah bin Zayed, e il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abderrahmane Al Thani - precisa l' agenzia di stampa emiratina Wam -, hanno "accolto con favore" il 'disgelo' nel corso di una conversazione telefonica.



Bahrain, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto hanno rotto i rapporti con il Qatar nel 2017, accusandolo di sostenere organizzazioni estremiste nella regione. Dalla firma dell'accordo di riconciliazione tra i paesi del Golfo nel gennaio 2021, Riyadh e Doha hanno notevolmente rafforzato i loro legami, ma il riavvicinamento con gli altri vicini ha richiesto più tempo.



Il Bahrain e il Qatar hanno annunciato il ripristino delle relazioni diplomatiche ad aprile. Questi annunci arrivano in un contesto di distensione regionale, in particolare tra Arabia Saudita e Iran.



A marzo, Riyadh e Teheran hanno siglato un accordo attraverso la Cina per ripristinare i loro rapporti diplomatici, interrotti nel 2016. L'Arabia Saudita si è anche ricollegata alla Siria, alleata di Teheran, che è stata reintegrata nella Lega Araba.



(ANSAmed).





