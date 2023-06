Cisgiordania: Anp, 'fermare la follia israeliana'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GIU - Un appello alla comunità internazionale, ed in particolare all'Amministrazione Biden, affinchè intervenga "per mettere fine alla follia israeliana" è stato lanciato da Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, in seguito ai duri scontri di oggi a Jenin (Cisgiordania) in cui - secondo stime provvisorie - 4 palestinesi sono rimasti uccisi e decine di altri feriti.



"I continui massacri perpetrati dagli occupanti - ha aggiunto Abu Rudeina, secondo la agenzia di stampa Wafa - sono tentativi di Israele di far esplodere la regione e di trascinare tutti in un vortice di violenze".



"Nei confronti del popolo palestinese - ha affermato su twitter Hussein al-Sheikh, il segretario generale del comitato esecutivo dell'Olp - è stata lanciata dalle forze degli occupanti una guerra aperta che è politica, di sicurezza ed economica". Si riferiva fra l'altro alla decisione annunciata ieri dal governo Netanyahu di snellire le procedure relative alla estensione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania.



"Siamo impegnati in una battaglia su più fronti - ha aggiunto - e di fronte all'aggressione è necessario mantenere la unità del nostro popolo". Secondo al-Sheikh è prevedibile che il presidente Abu Mazen convocherà una riunione di emergenza della leadership palestinese. (ANSAmed).





