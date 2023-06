(ANSAmed) - ATENE, 16 GIU - "Abbiamo preso contatto con le autorità greche, ma siamo onesti: questo non è un problema greco, è un problema europeo". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, rispondendo a una domanda dell'emittente televisiva Star durante una conferenza stampa presso la sede delle Nazioni Unite a New York.



"Penso sia giunto il momento che l'Europa sia in grado, in modo solidale, di definire una politica migratoria efficace affinché un simile fatto non si ripeta" ha aggiunto Guterres.(ANSAmed).





