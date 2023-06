Ministri dell'Interno di Parigi e Berlino domenica a Tunisi

(ANSAmed) - PARIGI, 16 GIU - Il ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, e la sua omologa tedesca, Nancy Faeser, si recheranno a Tunisi domenica e lunedì per una serie di incontri consacrati al tema dell'immigrazione: è quanto riferiscono fonti vicine a Darmanin. I due ministri di Parigi e Berlino giungeranno nella capitale tunisina domenica pomeriggio per ripartire il pomeriggio seguente, aggiungono le fonti, sottolineando che l'obiettivo della visita è "rafforzare la cooperazione tra Francia, Germania e Tunisia, in legame con l'Unione europea". Si prevede che Darmanin e Faeser incontrino il presidente tunisino Kaïs Saïed e il suo ministro dell'Interno, Kamel Feki.



A inizio giugno, Saied parlò con il presidente Emmanuel Macron della questione dell'immigrazione illegale, invocando l'organizzazione di un vertice con i Paesi delle due sponde del Mediterraneo. La settimana scorsa, gli Stati membri dell'Ue e l'Europarlamento hanno concluso un accordo su una riforma del sistema d'asilo nell'Unione. Tunisi si appella spesso all'Unione europea affinché dia prova di solidarietà, in particolare, rispetto alla gestione dei flussi irregolari spesso diretti in Paesi di primo approdo come l'Italia.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed