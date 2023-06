Principe saudita Bin Salman in 'visita di stato' a Parigi

PARIGI - Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, comincia oggi una lunga visita in Francia, nel corso della quale incontrerà il presidente Emmanuel Macron, che - secondo quanto si apprende all'Eliseo - tenterà di convincerlo a condannare l'invasione russa in Ucraina e a sostenere il suo "nuovo patto finanziario mondiale". Macron riceverà 'MBS' venerdì, che in questi giorni risiederà nella sontuosa dimora di sua proprietà, lo Chateau Louis XIV vicino a Versailles. Il principe parteciperà al Vertice per un nuovo patto finanziario mondiale, organizzato da Macron il 22 e 23 giugno a Parigi, secondo quanto annunciato dal Palazzo reale saudita in un comunicato che annuncia la "visita di Stato" in Francia. "MBS" parteciperà inoltre il 19 giugno ad una cerimonia a Parigi per ufficializzare la candidatura dell'Arabia Saudita ad accogliere l'Expo universale 2030, aggiunge il comunicato di Ryad.