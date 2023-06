Tunisia, tre leader di Ennahdha in sciopero della fame

(ANSAmed) - ROMA, 13 GIU - Tre leader del movimento islamico tunisino Ennahdha, che si oppone al presidente Kais Saied, sono in sciopero della fame in carcere. Tra essi Sahbi Atig è "molto indebolito", ha reso noto Ennhadha. Atig, 64 anni, ex parlamentare ed ex capogruppo parlamentare, è in sciopero della fame di protesta da 32 giorni e la sua salute è "molto peggiorata", ha detto ad Afp sua moglie Zeineb Mraihi dopo avergli fatto visita in prigione.



"Ha perso 17 chili, il suo battito cardiaco è debole, riesce a malapena a parlare", ha detto, assicurando che la scorsa settimana è stato ricoverato per diversi giorni in terapia intensiva. Arrestato ai primi di maggio con l'accusa di "riciclaggio di denaro", trascorse 17 anni nelle carceri del dittatore Zine El Abidine Ben Ali. Dopo la Rivoluzione del 2011 e l'avvento della democrazia, è stato capo del gruppo parlamentare di Ennahdha nell'Assemblea costituente, poi rieletto due volte deputato nel 2014 e nel 2019.



Secondo una dichiarazione di Ennahdha, Ahmed Mechergui, 54 anni, membro del suo dirigente ed ex deputato, domenica ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione, il 18 aprile. Un altro dei suoi leader, Youssef Nouri, arrestato il 19 aprile, è in sciopero della fame dal 25 aprile per "contestare le condizioni della sua detenzione e il mancato rispetto dei suoi diritti fondamentali", secondo Ennahdha.



Nel corso di una recente conferenza stampa, Ahmed Néjib Chebbi, presidente del Fronte di salvezza nazionale (Fsn), la principale coalizione di opposizione di cui Ennadha fa parte, ha denunciato la volontà di Saied di "vendicarsi di alcuni leader politici in generale e di quelli di Ennahdha in particolare".



Dall'inizio di febbraio, più di 20 oppositori di Saied sono stati arrestati con l'accusa di "cospirazione contro la sicurezza dello Stato".



"Una caccia alle streghe", secondo l'ong Amnesty International. Ad aprile, il leader di Ennahdha Rached Ghannouchi è stato arrestato a sua volta e condannato ad un anno di reclusione, per aver affermato che la Tunisia sarebbe minacciata da una "guerra civile" se i partiti di sinistra o quelli dell'islam politico come Ennahdha fossero eliminati. Il presidente Saïed ha definito "terroristi" tutti gli arrestati.



(ANSAmed).





