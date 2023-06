L'egiziano Al-Ahram, 'Berlusconi ha fatto la storia d'Italia'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 13 GIU - Un richiamo in prima pagina sul principale quotidiano dell'Egitto, il governativo Al Ahram, e un breve articolo all'interno di un altro giornale governativo, al Akhbar: questa l'attenzione che le maggiori testate egiziane dedicano alla morte di Silvio Berlusconi. La notizia peraltro viene completamente ignorata dal principale quotidiano indipendente, Al Masry al Youm, e anche da un altro grande giornale governativo, al Gomhuria.



"Berlusconi ha sconfitto i suoi avversari, ma la leucemia ha sconfitto lui", strilla in prima Al Ahram che, a pagina 13, scrive: "Molti hanno amato Silvio Berlusconi e molti l'hanno odiato, ma nessuno può negare il suo effetto senza precedenti sulla vita politica, economica, sportiva e televisiva dell'Italia. Tanto che l'ex capo di governo Matteo Renzi ha detto: 'Ha fatto la storia di questo Paese'".



Al Akhbar, titolando "La dipartita di Berlusconi", a pagina 11 scrive che la sua morte "è vista come la fine di un'epoca importante della storia italiana, dopo aver svolto un ruolo di primo piano in campo politico, mediatico e sportivo negli ultimi tre decenni". (ANSAmed).





