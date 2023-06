Missione Onu denuncia arresti arbitrari di migranti in Libia

(ANSAmed) - TUNISI, 12 GIU - La missione di supporto dell'Onu in Libia (Unsmil) esprime "preoccupazione per gli arresti arbitrari di massa di migranti e richiedenti asilo in tutto il paese". "Le autorità libiche hanno arrestato migliaia di uomini, donne e bambini prelevati dalle strade e dalle loro case o in seguito a raid nei campi e nei magazzini di presunti trafficanti - scrive l'Unsmil su Twitter denunciando che "molti di questi migranti, tra cui donne incinte e bambini, sono detenuti in condizioni di sovraffollamento e antigeniche" e che 'migliaia di altri, compresi i migranti che sono entrati legalmente in Libia, sono stati espulsi collettivamente senza controllo o giusto processo'.



"La campagna di arresti arbitrari e deportazioni - prosegue Unsmil è stata accompagnata da un inquietante aumento dell'incitamento all'odio e del discorso razzista contro gli stranieri online e nei media".



L'Unsmil invita infine "le autorità libiche a fermare queste azioni e a trattare i migranti con dignità e umanità in linea con i loro obblighi internazionali. Le autorità libiche devono garantire alle agenzie delle Nazioni Unite e alle Oing un accesso senza ostacoli ai detenuti che necessitano di protezione urgente". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed