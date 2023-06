Israele: capo opposizione Lapid teste in processo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 GIU - Il leader dell'opposizione - ed ex premier - Yair Lapid testimonierà oggi nel processo per corruzione a carico di Benyamin Netanyahu in corso in un Tribunale di Gerusalemme.



Lapid - leader del partito centrista 'C'e' futuro' - è considerato un testimone chiave nel cosiddetto Caso 1000, ovvero quello che riguarda l'accusa per Netanyahu di aver ricevuto regali di lusso dal mogul di Hollywood Arnon Milchan in cambio di favori fiscali per quest'ultimo. Lapid testimonierà in quanto all'epoca dei fatti, il 2013, era ministro delle Finanze nel governo anche allora condotto dall'attuale premier.



La testimonianza, con le conseguenti domande dell'accusa e della difesa, dovrebbe svolgersi in 3 giorni e Lapid dovrà rispondere anche su alcune circostanze che riguardano il caso 2000, quello che concerne i rapporti di Netanyahu con il gruppo editoriale di Yediot Ahronot. Fuori del Tribunale - in occasione della deposizione di Lapid - sono previste manifestazione pro e contro Netanyahu. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed