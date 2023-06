Berlusconi: Gaddur, riavvicinò la Libia e l'Italia

(ANSAmed) - IL CAIRO, 12 GIU - Il ministro degli Affari esteri del governo libico nominato dalla Camera dei Rappresentanti e insediato a Bengasi, Hafed Gaddur, in messaggi su Twitter ha sottolineato che Silvio Berlusconi ebbe "nobili posizioni riguardo al riavvicinamento libico-italiano" e giocò un "grande ruolo nello sviluppo delle relazioni libico-italiane". Inoltre "è stato lui a decidere di chiedere scusa al popolo libico e di risarcirlo per l'era coloniale italiana in Libia", ha scritto ancora Gaddur, capo della diplomazia dell'esecutivo ora guidato da Usamah Hammad dopo la sospensione di Fathi Bashagha decisa il mese scorso dal Parlamento ordinando un'inchiesta sul suo operato.



"Quando era Presidente del Consiglio", Berlusconi diede istruzioni "di negoziare con la parte libica per raggiungere un accordo sotto forma di trattato, che è stato firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 ed è diventato legge valida in entrambi i Paesi, con successiva ratifica da parte delle autorità legislative", ha ricordato ancora Gaddur che tra l'altro fu ambasciatore a Roma nel periodo 2006-2012 e ora è ministro dell'esecutivo parallelo a quello del premier Abdul Hamid Dbeibah insediato a Tripoli. (ANSAmed).





