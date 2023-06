Il presidente palestinese Abbas in visita in Cina a metà giugno

PECHINO - Su invito del presidente Xi Jinping, "il presidente dello Stato di Palestina e dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas effettuerà una visita di Stato in Cina dal 13 al 16 giugno prossimi". Lo ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.



Ad aprile, il ministro degli Esteri Qin Gang aveva riferito alle controparti israeliane e palestinesi, in due telefonate separate, la disponibilità della Cina ad aiutare i negoziati di pace, mentre Pechino vuole rafforzare il ruolo di mediatore regionale dopo aver aiutato lo sblocco a marzo delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran, in un'area in cui gli Stati Uniti hanno giocato per decenni la parte di principale interlocutore.



Qin aveva poi incoraggiato ad effettuare "passi per riprendere i colloqui di pace", assicurando che "la Cina è pronta a fornire convenienza per questo", parlando con l'omologo israeliano Eli Cohen, nel resoconto della Xinhua. Mentre aveva assicurato all'omologo palestinese Riyad Al-Maliki che Pechino sostiene la ripresa dei colloqui il prima possibile. In entrambe le chiamate il ministro degli Esteri cinese aveva sottolineato la spinta della Cina per i colloqui di pace fermi dal 2014 sulla base dell'attuazione di una "soluzione a due stati".



Il presidente Abbas è "un vecchio e un buon amico del popolo cinese", ha detto nel briefing quotidiano il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. "Sarà il primo capo di stato arabo ricevuto dalla Cina quest'anno, incarnando pienamente l'alto livello delle buone relazioni Cina-Palestina, tradizionalmente amichevoli", ha aggiunto il portavoce, per il quale "la questione palestinese è il fulcro della questione mediorientale. Riguarda la pace e la stabilità in Medio Oriente e l'equità e la giustizia internazionali".