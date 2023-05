Libia: Usa e Gb invitano a distensione a Zawiya

(ANSAmed) - TUNISI, 30 MAG - Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno invitato alla distensione le parti coinvolte nelle violenze a Zawiya, nel nord-ovest della Libia.



"Gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino la situazione a Zawiya con preoccupazione per le segnalazioni di armi utilizzate in aree civili e il potenziale per ulteriori violenze. I leader libici dovrebbero fare tutto il possibile per ridurre la tensione e prendere ogni precauzione per proteggere la vita dei civili", scrive l'ambasciata statunitense su Twitter. "Il Regno Unito segue da vicino la situazione nella città di Zawiya. L'uso di armi che mettono a rischio vite civili è inaccettabile. Tutti i soggetti coinvolti devono ridurre l'escalation ed evitare qualsiasi azione che minacci ulteriormente la vita quotidiana delle persone", scrive l'ambasciata britannica in Libia sempre su Twitter.



Il ministero della Difesa del governo di Tripoli ha annunciato intanto che la prima fase "dell'operazione contro il contrabbando e la tratta di esseri umani" a Zawiya si è conclusa con la distruzione di sette imbarcazioni, sei depositi di carburante e nove camion utilizzati per il contrabbando di carburante. "Mentre annunciamo l'inizio della fase due (dell'operazione) consigliamo a tutti i cittadini di collaborare con le forze armate e di stare alla larga dai luoghi sospetti delle bande criminali, poiché la sicurezza dei civili è la nostra priorità", scrive il ministero. (ANSAmed).





