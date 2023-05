Libia: ministro Interno, risolti problemi tra milizie a Tripoli

(ANSAmed) - TUNISI, 30 MAG - Il ministro dell'Interno libico, Emad Al-Trabelsi, ha annunciato la fine degli scontri iniziati domenica scorsa a Tripoli tra milizie affiliate al governo, ringraziando le forze di sicurezza per il loro ruolo nel cessate il fuoco.



Il ministro, secondo il Libya Observer, ha spiegato che gli scontri sono dovuti alla sovrapposizione delle specializzazioni delle agenzie di sicurezza e militari, aggiungendo che durante l'ispezione notturna dei posti di blocco a Tripoli, due gruppi hanno sparato nelle zone di Jaraba e Ras Hassan. "Non vogliamo usare la forza, ma siamo in grado di farlo, la disputa è tra le forze dell'ordine", ha detto. "Abbiamo usato volutamente il metodo del dialogo e del confronto, abbiamo raggiunto un ottimo risultato e gli scontri si sono fermati... Non ci sono stati danni importanti nella proprietà pubblica e privata, e ci sono stati feriti lievi tra i civili oltre al ferimento di un poliziotto", ha aggiunto.



Al-Trabelsi ha inoltre reso noto che il suo ministero è al lavoro con il primo ministro Abdul Hamid Dbeibah su un progetto di riorganizzazione e ristrutturazione di alcuni apparati di sicurezza. (ANSAmed).





