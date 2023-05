Giordania: matrimonio reale, dubbi su partecipazione Israele

TEL AVIV - Un clima di riserbo accompagna gli ultimi preparativi del matrimonio fra il principe ereditario giordano Hussein (28 anni) e la sua fidanzata saudita Rajwa al-Seif (29). Lo nota oggi il Times of Israel secondo cui al momento non è chiaro se alcun rappresentante di Israele sia stato invitato alla cerimonia nunziale. La questione, secondo alcuni osservatori, ha un significato particolare alla luce di recenti tensioni createsi fra Giordania ed Israele, in particolare per la situazione nei Luoghi santi all'Islam di Gerusalemme e per il moltiplicarsi delle violenze in Cisgiordania.



La cerimonia nunziale avrà luogo il primo giugno nel palazzo al-Zahran di Amman. La lista completa degli ospiti stranieri non è stata pubblicata, anche se alcune voci indicano una possibile presenza della First Lady statunitense Jill Biden, di esponenti di alcune case reali europee nonchè del Giappone. Secondo i media, il riserbo viene mantenuto anche circa l'eventuale presenza di leader arabi.