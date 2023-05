(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAG - Una cellula delle Brigate dei martiri di al-Aqsa (fazione armata vicina ad al-Fatah) ha rivendicato l'uccisione di un israeliano oggi presso l'insediamento di Khermesh, in Cisgiordania. In un comunicato diffuso sul web ha affermato che si è trattato di una reazione alla recente uccisione a Tulkarem (Cisgiordania) da parte dell'esercito israeliano di membri della stessa organizzazione.



Nel comunicato quella che si definisce una "cellula di pronto intervento" fa appello ai palestinesi della zona di cancellare immagini riprese dalle loro telecamere di sicurezza, per ostacolare così le ricerche israeliane degli autori dell'attentato.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed