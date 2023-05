Khamenei, l'Iran pronto a ristabilire relazioni con l'Egitto

TEHERAN - "L'Iran è favorevole a ristabilire relazioni diplomatiche con l'Egitto. Non ha nessun problema a farlo": lo ha dichiarato la Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, al sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq Al Said, che conclude oggi una visita di due giorni a Teheran.



Le relazioni diplomatiche fra Teheran e il Cairo sono interrotte dal 1980, dopo l'esilio dello Shah di Persia in Egitto e la pace di Camp David fra Egitto e Israele. L'Oman ha svolto di recente il ruolo di mediatore fra l'Iran e Paesi finora ostili, come l'Arabia saudita e l'Egitto.



"Le politiche del regime sionista (come Teheran chiama Israele, ndr) e dei suoi sostenitori nella regione è basata sul seminare discordia e minare la pace nella regione", ha detto Khamenei, citato dall'agenzia Irna, aggiungendo che "tutti i Paesi della regione dovrebbero essere prudenti". Khamenei ha inoltre incoraggiato il suo interlocutore a potenziare le relazioni bilaterali fra i due Paesi, che si trovano sulle due sponde dello Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico all'Oceano indiano.