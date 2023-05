(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 MAG - Gruppi di coloni hanno attaccato la scorsa notte il villaggio palestinese di Burqa (presso Nablus, in Cisgiordania) poche ore dopo che in quella località era giunta in visita una delegazione guidata da Sven Kuehn van Burgsdorff, capo della delegazione della Unione europea in Cisgiordania e a Gaza. Lo sostiene Peace Now secondo cui l'obiettivo della visita era di verificare sul terreno le possibili ripercussioni per gli abitanti di Burqa della legalizzazione - preannunciata di recente dal governo israeliano - del vicino avamposto ebraico di Homesh.



Secondo Peace Now dopo la partenza dei diplomatici gruppi di coloni provenienti da Homesh hanno attaccato Burqa, hanno incendiato alcune abitazioni e hanno sparato in aria. La Ong israeliana Yesh Din aggiunge che soldati che si trovavano nella zona si sono astenuti dall'intervenire.



Il portavoce militare non ha finora commentato queste informazioni. (ANSAmed).





