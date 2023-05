Ue, Israele revochi decisione sugli insediamenti in Cisgiordania

BRUXELLES - "L'Unione europea è seriamente preoccupata e condanna la decisione delle autorità israeliane di consentire ai cittadini israeliani di stabilire una presenza permanente nell'avamposto di Homesh nella Cisgiordania occupata. L'Ue esorta il governo israeliano a revocare la decisione presa il 17 maggio di far avanzare i piani per oltre 600 unità abitative negli insediamenti esistenti e nuovi in Cisgiordania". Così Peter Stano, portavoce dell'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in una nota. "Gli insediamenti - si legge ancora - sono illegali secondo il diritto internazionale e minano la praticabilità della soluzione dei due Stati. Tali azioni unilaterali vanno contro gli sforzi per abbassare le tensioni sul terreno".



"L'Ue è sconvolta nell'apprendere che la comunità palestinese di Ein Samiya nella Cisgiordania occupata, che comprende 172 persone, tra cui 78 bambini, è stata costretta a lasciare definitivamente le proprie case a seguito dei ripetuti attacchi dei coloni e degli ordini di demolizione", prosegue. "L'Ue condanna fermamente la violenza dei coloni e invita Israele ad accertare le responsabilità".