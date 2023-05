Tebboune a Lisbona, vertice bilaterale nel secondo semestre

ALGERI - L'Algeria e il Portogallo terranno un vertice bilaterale intergovernativo nella seconda metà dell'anno. Lo ha annunciato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune durante una cena offerta in suo onore dal proprio omologo portoghese Marcelo Rebelo de Sousa a Lisbona, come riferisce l'agenzia di stampa ufficiale algerina Aps. "Ho concordato con il presidente de Souza di fare del 2023 un anno cardine per il lancio di grandi eventi bilaterali tra i due Paesi, tra cui il vertice bilaterale previsto per la seconda metà di quest'anno, attualmente in fase di preparazione", ha dichiarato Tebboune.



Il capo di Stato maghrebino ha inoltre sottolineato che "i due Paesi sono determinati a proseguire le consultazioni politiche e strategiche e a valutare i meccanismi di cooperazione bilaterale con l'obiettivo di elevarli al livello di solide relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi".



Durante la visita di due giorni iniziata lunedì, Tebboune ha ribadito "l'impegno" di Algeri nei confronti del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione firmato l'8 gennaio 2005 tra i due Paesi. L'Algeria è il principale fornitore di gas naturale del Portogallo attraverso la società statale Sonatrach, che nel 2019 ha rinnovato il contratto di approvvigionamento per un periodo di 10 anni, con quantità annue stimate in 2,5 miliardi di metri cubi. La visita in Portogallo è stata compiuta in un momento in cui Algeri ha imposto un boicottaggio commerciale quasi totale sui prodotti della confinante Spagna dal giugno 2022, dopo aver sospeso il Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione firmato nel 2002. Il boicottaggio è avvenuto dopo che Madrid aveva cambiato posizione sulla questione del Sahara occidentale, annunciando il suo sostegno alla proposta di autonomia avanzata da Rabat come soluzione al conflitto tra Marocco e il Fronte Polisario.