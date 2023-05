Mitsotakis, indagheremo dopo video Nyt su respingimenti migranti

L'incidente "è già oggetto di indagine da parte del governo": lo ha dichiarato il premier greco uscente Kyriakos Mitsotakis, a proposito del video diffuso dal New York times sul respingimento illegale di un gruppo di migranti nell'isola di Lesbo.



Interpellato sul tema dalla giornalista Christiane Amanpour della CNN, Mitsotakis ha definito "una pratica assolutamente inaccettabile" il respingimento mostrato dal video del New York Times, che è stato pubblicato venerdì scorso.



"Ho fatto molte volte la distinzione tra il video che lei ha appena mostrato, che è una pratica assolutamente inaccettabile, e il nostro obbligo, che riteniamo rientri nel quadro delle normative europee, di prevenire gli ingressi illegali in mare, al confine con la Turchia, e poi di chiedere alla Guardia Costiera turca di venire a prendere queste persone", ha dichiarato Mitsotakis, che ha poi puntato il dito contro la Turchia.



"So che la Grecia è stata criticata in seguito alle accuse di respingimenti, ma pochi hanno sollevato la questione del cosiddetto 'push forward', la pratica della Guardia Costiera turca di spingere persone disperate, in modo aggressivo, nelle nostre acque territoriali su gommoni che non potrebbero mai essere considerati idonei alla navigazione" ha dichiarato Mitsotakis.



Il leader conservatore, nella sua prima intervista dopo la vittoria conseguita alle elezioni di domenica scorsa, in cui ha ottenuto il 40% dei voti, ha rivendicato "una politica di protezione delle frontiere rigorosa ma equa" e si è detto "particolarmente soddisfatto di avere ridotto, anzi eliminato, le modalità di funzionamento delle reti di traffico illegale".



(ANSA).