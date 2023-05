Governo, i siriani minacciano l'equilibro islamo-cristiano

BEIRUT - In vista della 7ma Conferenza internazionale di Bruxelles sulla Siria, prevista per la metà di giugno, le autorità libanesi aumentano la pressione sui donatori occidentali affermando che la presenza di "circa due milioni di siriani" in Libano "minaccia l'equilibrio islamo-cristiano" nel Paese mediterraneo. L'Onu ha registrato in Libano circa 830mila profughi siriani dal 2011 a oggi. Cifre più realistiche parlano di oltre un milione di profughi, giunti in Libano da più di un decennio per sfuggire agli effetti della guerra in corso in Siria.



Le autorità libanesi affermano che nel Libano, che ha una popolazione di circa 4 milioni di persone, ci sono "due milioni di siriani". L'ultimo censimento della popolazione in Libano risale al 1932, durante il mandato francese. Le autorità libanesi si rifiutano di compiere un censimento della popolazione. La tesi secondo cui la presenza di profughi stranieri altera il presunto equilibrio "islamo-cristiano" è stata più volte sollevata dalle autorità libanesi anche durante il massiccio afflusso di profughi palestinesi in Libano, fuggiti dalla Palestina, sin dal 1948. Parlando a Roma, durante la sua visita in Italia e in Vaticano, il ministro degli Esteri uscente libanese, Abdallah Bou Habib, citato oggi dai media di Beirut ha affermato: "c'è sempre stato (in Libano) un equilibrio e una uguaglianza tra i cristiani e i musulmani... (in modo che) nessuno sia avvantaggiato rispetto all'altro". La presenza dei rifugiati - ha detto - minaccia l'equilibrio comunitario. Il ministro ha invitato a risolvere questo problema tramite dei negoziati con l'Unione europea, "non tramite il tentativo di certi potenti Paesi europei a costringere i rifugiati a rimanere in Libano per un periodo indeterminato".



Le organizzazioni per la difesa dei diritti umani in Libano e all'estero hanno denunciato nelle ultime settimane l'inasprimento delle misure da parte delle autorità civili e militari libanesi contro la presenza di profughi siriani in Libano. Da metà aprile si sono registrati quasi un migliaio di fermi e arresti di siriani in Libano e più di 300 rimpatri forzati, secondo organizzazioni umanitarie in Libano. Le autorità siriane su questo prendono tempo e nonostante gli appelli al ritorno dei profughi in patria, da Damasco non ci sono segnali concreti in tal senso.