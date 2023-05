In Bahrain abolita la controversa legge 'salva stupratori'

BEIRUT - Il Parlamento del Bahrain, ricco paese del Golfo, ha approvato l'abolizione di una controversa legge che esonerava dalla pena gli stupratori nel caso avessero sposato la loro vittima. Come riferiscono oggi i media panarabi, la decisione del Parlamento è stata accolta con favore dalle attiviste e gli attivisti per i diritti umani, che per anni si sono battuti per l'abolizione dell'articolo n.353 del codice penale del Bahrain. Il tema è molto attuale in diversi Paesi della regione. Come scrive il quotidiano The National degli Emirati Arabi Uniti, "le false nozioni di vergogna e onore sono i principali ostacoli alla fine dei matrimoni precoci in Egitto" e in altri contesti mediorientali.



Il Bahrain è l'ultimo paese della regione, in ordine di tempo, ad aver abolito leggi e a modificare i codici penali che a lungo hanno consentito agli stupratori di evitare il processo semplicemente impegnandosi a sposare le loro vittime. Nel 2017 Libano, Giordania e Tunisia avevano abolito leggi simili.