A Djerba l'Assemblea generale delle agenzie di stampa Med

TUNISI - Sono iniziati oggi sull'isola tunisina di Djerba i lavori della 31ma assemblea generale dell'Alleanza delle agenzie di stampa del Mediterraneo (Aman), ospitata dall'agenzia di stampa Tap, con la partecipazione di 15 agenzie di stampa, tra cui anche ANSA. Durante questo evento, Tap assumerà la presidenza della Aman per un anno fino al 2024, quando l'assemblea si svolgerà invece in Italia, organizzata da ANSA. Prima dell'assemblea generale, è stata organizzata una conferenza sul tema 'Emancipazione delle donne nel Mediterraneo: una visione tunisina', con la partecipazione di rappresentanti delle agenzie di stampa del Mediterraneo, oltre alla ministra della Famiglia, delle Donne, dei Bambini e degli Anziani Amal Belhaj Moussa. Il tema "testimonia il ruolo indispensabile delle donne mediterranee nel promuovere la sostenibilità e la loro incrollabile determinazione ad aumentare ulteriormente il loro contributo al panorama economico", ha affermato il direttore della Tap, Najeh Missaoui.



Moussa ha espresso la sua ammirazione per l'argomento scelto e sottolineato il ruolo centrale dei media nel documentare e mettere sotto i riflettori le storie di successo delle donne nello sviluppo e nella creazione di ricchezza, fungendo così da faro di speranza. L'emancipazione economica delle donne per la ministra richiede un coinvolgimento sostanziale dei media.