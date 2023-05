(ANSAmed) - PARIGI, 23 MAG - Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, chiede "fermezza" nel pacchetto di legge sull'immigrazione promosso dal governo, timoroso che il campo presidenziale di Emmanuel Macron - di cui è tra i più autorevoli esponenti - possa essere accusato di "lassismo o buonismo" sulla questione. L'ex esponente dei Républicains passato nel campo di Macron, che ieri sera ha partecipato ad una riunione esecutiva di Renaissance, ha invitato i macronisti ad essere "chiari sulla politica migratoria". "I nostri connazionali attendono fermezza, fermezza, fermezza. Allora dobbiamo agire in modo basico: dobbiamo agire con fermezza", ha dichiarato, secondo fonti a lui vicine citate da Le Figaro. Dopo diversi rinvii, la Francia lavora alla preparazione di un futuro pacchetto immigrazione, tra linea dura contro gli irregolari e la regolarizzazione di alcuni lavoratori in settori economici sotto pressione. Il pacchetto di legge promosso dal ministro dell'Interno. Gérald Darmanin - lo stesso che a inizio maggio ha criticato la politica migratoria di Giorgia Meloni - dovrebbe venire presentato a luglio per poi passare al vaglio del parlamento in autunno. Intervistato dal Journal du Dimanche, domenica scorsa, il segretario dell'opposizione repubblicana, Eric Ciotti, ha invece proposto una riforma costituzionale che permetterebbe di fare uscire la Francia dai Trattati europei in materia migratoria. La destra neogollista a caccia di voti sullo stesso terreno del Rassemblement National di Marine Le Pen vuole anche "innalzare al rango costituzionale il principio di assimilazione". Proposte seccamente respinte dal governo.



