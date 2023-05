Card. Zuppi, l'accoglienza e la natalità non si contrappongono

(ANSAmed) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 MAG - "Spesso le giovani coppie non riescono a costituire una famiglia semplicemente per la precarietà del lavoro o la mancanza di politiche di sostegno, a cominciare dalla casa. Quello della famiglia ha una ricaduta diretta su un altro tema, che ormai si presenta come una drammatica tendenza negativa pluriennale: si tratta della crisi demografica". Lo ha denunciato il card.



Matteo Zuppi, introducendo stamane i lavori dell'Assemblea generale della Cei.



"E' tutto il Paese a soffrire una crisi - ha sottolineato - e questa ha a che vedere anche con l'accoglienza di migranti e la loro inevitabile integrazione nella nostra società. Accoglienza e natalità, ha ricordato Papa Francesco, non solo non si oppongono ma si completano e nascono dal desiderio di guardare al futuro". Secondo Zuppi, "la questione demografica e tutte le questioni sociali meritano attenzione e politiche lungimiranti.



È sbagliato contrapporre o separare valori etici e valori sociali: sono la stessa cultura della vita che sgorga dal Vangelo!". "La cultura della vita - ha sottolineato - sa che essa nasce e cresce nella famiglia e che tutto non dipende dal proprio volere soggettivo che arriva a giustificare la cosiddetta maternità surrogata, che utilizza la donna, spesso povera, per realizzare il desiderio altrui di genitorialità".



Papa Francesco, ha proseguito, "ha ben chiarito come natalità e accoglienza siano nello stesso orizzonte di apertura al futuro: 'Non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società' (Discorso ai partecipanti alla III edizione degli Stati generali della natalità, 12 maggio 2023)". Invece, "l'accoglienza della vita nascente si accompagna alle porte chiuse a rifugiati e migranti. È la triste società della paura". Per il presidente della Cei, "chiudere le porte a chi bussa è, alla fine, nella stessa logica di chi non fa spazio alla vita nella propria casa.



Del resto abbiamo bisogno di migranti per vivere: li chiedono l'impresa, la famiglia, la società. Non seminiamo di ostacoli, con un'ombra punitiva, il loro percorso nel nostro Paese!". "C'è un livello di difficoltà burocratica che rende difficile il percorso d'inserimento, i ricongiungimenti familiari, il tempo lungo per ottenere i permessi di soggiorno, mentre si trascurano i riconoscimenti dei titoli di studio degli immigrati (che pure sono un valore per la nazione) o ancora si rimanda una decisione sullo ius culturae. Intanto la regolarizzazione del 2020 attende in parte di essere ancora espletata. Non è dare sicurezza, anzi esprime la nostra insicurezza", ha osservato Zuppi.(ANSAmed).





