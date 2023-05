(ANSAmed) - WASHINGTON, 22 MAG - Gli Usa sono "preoccupati per la visita provocatoria" di ieri del ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir al complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. "Questo spazio sacro non dovrebbe essere utilizzato per scopi politici e chiediamo a tutte le parti di rispettarne la sacralità", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.



La visita di Ben-Gvir arriva tre giorni dopo che lui e decine di migliaia di nazionalisti ebrei hanno marciato attraverso la Città Vecchia e poco più di una settimana dopo il fragile cessate il fuoco a Gaza. (ANSAmed).





