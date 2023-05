Libano: oggi consiglio dei ministri su banchiere centrale Salame

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 MAG - Il consiglio dei ministri del Libano si riunisce oggi per discutere, tra l'altro, della spinosa questione della sorte del governatore della Banca centrale, Riad Salame, inquisito in 5 Paesi europei e in Libano per illeciti finanziari e da venerdì scorso oggetto di un mandato di arresto internazionale emesso dall'Interpol su richiesta della giustizia francese.



Il premier uscente libanese, Najib Miqati, è dimissionario e il suo esecutivo può soltanto sbrigare gli affari correnti.



Inoltre il governo guidato dal miliardario di Tripoli è diviso al suo interno tra ministri di partiti che sostengono Salame, almeno fino alla scadenza del suo mandato il prossimo luglio, e ministri di altre formazioni che ne chiedono invece le dimissioni immediate. Dal canto suo, in una recente intervista lo stesso Salame ha detto che intende rimanere al suo posto fino alla fine del mandato. E che, se necessario, farà ricorso contro il mandato d'arresto emesso dall'Interpol e che venerdì è stato recapitato agli uffici del ministero degli interni di Beirut. Il ministro degli Interni uscente, Bassam Mawlawi, ha detto venerdì scorso che eseguirà quanto sarà deciso in sede di consiglio dei ministri. Ma non è chiaro quale decisione politica emergerà dalla riunione odierna. Gli analisti locali affermano che nessun membro dell'élite politica libanese, al governo di fatto da quando Salame è diventato governatore 30 anni fa, ha un vero interesse a esporre il governatore della Banca centrale alla giustizia libanese e internazionale. E che il sistema politico e istituzionale libanese farà di tutto per consentire a Salame di concludere il suo mandato a fine luglio senza affrontare gli esiti giudiziari. (ANSAmed).





