Lega Araba, prossimi vertici in Bahrein e Iraq

BEIRUT - I prossimi vertici della Lega Araba del 2024 e del 2025 si terranno rispettivamente in Bahrein e in Iraq: lo ha riferito la stessa organizzazione panaraba con sede al Cairo dopo le anticipazioni annunciate venerdì scorso al summit della Lega Araba tenutosi a Gedda in Arabia Saudita.



Il Bahrein ha confermato che l'anno prossimo il vertice della Lega Araba si terrà a Manama, mentre l'Iraq ha annunciato che nel 2025 sarà pronta a ospitare i leader arabi a Baghdad.