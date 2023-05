Tajani, l'Italia vuole rafforzare i legami con gli Emirati Arabi

MILANO - "L'Italia intende rafforzare i legami con interlocutori forti e pronti ad attivare partenariati vantaggiosi, come gli Emirati Arabi Uniti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo con un video-messaggio a 'Investopia Europe', l'evento satellite della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi 'Davos del Medio Oriente' a Milano.

"Gli Emirati - ha continuato - sono un partner strategico per l'Italia e le nostre relazioni economiche sono eccellenti. Nel 2022 le esportazioni hanno superato i 6 miliardi di euro facendo degli Emirati il nostro primo mercato di destinazione nella regione. Gli Emirati sono anche il primo investitore in Italia: le istituzioni finanziarie emiratine hanno investito in diversi settori strategici del nostro paese; allo stesso modo le oltre 600 aziende italiane presenti negli Emirati hanno investito negli anni oltre 10 miliardi di euro contribuendo all'innovazione del paese e alla diffusione in medio oriente del modello del fare impresa e del saper fare italiano".

Il ministro ha sottolineato che "Italia e Emirati condividono interessi in molte filiere" e "sulla scorta della fase di forte rilancio delle relazioni bilaterali siamo pronti a esplorare nuove sinergie, accogliere investimenti in Italia, anche in chiave di accesso verso i mercati europei, e a sviluppare progetti condivisi nel Mediterraneo e in altre aree del mondo per noi prioritarie".