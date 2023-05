Assad al vertice della Lega Araba dopo 12 anni

(di Lorenzo Trombetta)

BEIRUT - Il ritorno sulla scena regionale del presidente siriano Bashar al Assad, dopo 12 anni di ostracismo internazionale, e la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annunciata all'ultimo minuto, hanno caratterizzato il summit annuale della Lega Araba, svoltosi oggi a Gedda, porto saudita sul Mar Rosso, tanto da lasciare in secondo piano le questioni spinose relativi ai negoziati sullo Yemen e sulla stessa Siria, oltre alle violenze intermittenti in Palestina e Israele e agli scontri armati in corso in Sudan.

I riflettori si sono accesi sull'attesissimo discorso del presidente siriano Assad, sostenuto da decenni da Russia e Iran ma che ha di recente normalizzato i rapporti, dopo più di un decennio di isolamento regionale, con quasi tutti i paesi arabi.

Il raìs di Damasco - in carica da 23 anni dopo aver ereditato lo scettro del potere dal padre Hafez salito ai vertici del sistema siriano più di mezzo secolo fa - ha auspicato che il "riavvicinamento inter-arabo e regionale" possa portare "grandi speranze".

Il riferimento è stato in particolare alla normalizzazione dei rapporti tra Siria e Paesi arabi e tra Arabia Saudita e Iran, con un accenno forse implicito ai negoziati in corso, mediati dalla Russia, per un disgelo anche tra Siria e Turchia.

Assad ha inoltre invitato i Paesi arabi a rifiutare le "interferenze straniere", insistendo anche nell'affermare che i vari Paesi membri della Lega Araba non devono interferire nelle questioni interne di altri Paesi arabi.