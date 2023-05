(ANSAmed) - BEIRUT, 19 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad ha oggi invitato i leader arabi, riuniti a Gedda, in Arabia Saudita, per il summit della Lega Araba, a respingere "le interferenze straniere".



Assad è tornato a partecipare alla Lega Araba dopo quasi 12 anni dall'esclusione della Siria dal consesso inter-arabo a causa del conflitto armato in Siria.



Oltre a insistere sulla necessità di "rifiutare le interferenze straniere", Assad ha detto che il "riavvicinamento inter-arabo e regionale porta grandi speranze", in riferimento alla normalizzazione dei rapporti tra Siria e paesi arabi e tra Arabia Saudita e Iran. (ANSAmed).





