Al via a Gedda il summit Lega Araba con Assad dopo 12 anni

BEIRUT - Si svolge oggi a Gedda, in Arabia Saudita, l'atteso vertice della Lega Araba, al quale partecipa per la prima volta dal 2010 il presidente siriano Bashar al Assad, di recente reintegrato nel consesso panarabo dopo quasi 12 anni di ostracismo regionale a causa del conflitto siriano. Il summit panarabo celebrerà il ritorno di Assad sulla scena diplomatica mediorientale ma si occuperà anche dei conflitti in corso in Yemen e in Sudan.