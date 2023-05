In Tunisia 'incontro storico' di Saïed con gli esponenti religiosi

TUNISI - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, ha definito "storico" un incontro avuto in serata con i massimi rappresentanti delle tre religioni del Paese ed ha sottolineato le virtù di "tolleranza e convivenza" della Tunisia.



"Si tratta di un importante incontro storico che attesta la tolleranza e la convivenza che hanno caratterizzato la Tunisia per secoli", ha detto Saied ricevendo il Mufti della Repubblica, Hichem ben Mahmoud, il Rabbino capo di Tunisia, Haïm Bittan, e l'Arcivescovo di Tunisi, Ilario Antoniazzi. L'incontro segue l'attacco della settimana scorsa nei pressi dell'antica sinagoga dell'isola di Djerba durante l'annuale pellegrinaggio ebraico che ha causato sei morti, tra cui l'attentatore e due fedeli, oltre a 8 feriti.



Durante l'incontro, Saied ha assicurato che le indagini per risalire ai mandanti dell'attacco proseguono. Finora quattro persone legate all'aggressore, sospettate di essere coinvolte nell'attacco, sono state arrestate. (ANSAmed).