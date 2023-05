(ANSAmed) - ROMA, 18 MAG - "La cooperazione multilaterale nel Mediterraneo è la stella polare della nostra azione", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni sulla presenza dell'Italia nelle missioni internazionali. "E' contrario all'interesse nazionale che questa regione non venga più ritenuta prioritaria, a causa della guerra in Ucraina, perché il disimpegno potrebbe aprire varchi a Cina e Russia". In questo quadro, la "stabilizzazione delle aree crisi deve essere un obiettivo strategico", ha detto Tajani, citando per prima la crisi in Libia. Poi c'è la Tunisia. "Siamo preoccupati per la tenuta sociale, e la linea che abbiamo seguito è quella di sollecitare finanziamenti e contemporaneamente condizionarne la prosecuzione alle riforme", ha aggiunto Tajani. E "ci preoccupa quello che è successo a Djerba", dopo l'attacco alla sinagoga, per le implicazioni sulla "sicurezza" e la potenziale riduzione delle "presenze turistiche".



Quanto all'Italia, ha continuato, "contiamo di rafforzare ulteriormente la cooperazione in ambito migratorio a fronte di un aumento dei flussi irregolari senza precedenti". (ANSAmed).





