(ANSAmed) - ROMA, 18 MAG - "Io ho già chiesto e credo che ci sarà un G7 Esteri straordinario, allargato ad altri Paesi, per affrontare la questione dell'area del Mediterraneo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite sulla partecipazione dell'Italia alle missioni all'estero, ricordando di avere fatto tale richiesta al recente G7 esteri in Giappone. "Stiamo trattando per decidere quando si potrà fare questa riunione", ha aggiunto Tajani.



L'anno prossimo l'Italia sarà presidente del G7 e "noi faremo valere i temi che più ci interessano, non sarà una presidenza burocratica", ha assicurato, sottolineando l'intenzione di essere "protagonisti nell'area del Mediterraneo allargato".



(ANSAmed).





